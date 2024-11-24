У каждого своя пирамида майя

«Пирамида майя». Не точная копия пирамиды Кукулькана, однако, на неё очень похожа. Макет и фотография автораОни пришли с севера, и даже слово «север» — «шаман» на их языке — связано с понятием «древний», «оставшийся позади».
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