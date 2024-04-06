Наши бойцы в бою у границы уничтожили ещё одного предателя — неонациста «Чича». «Во время ограниченной военной операции, в бою погиб наш побратим, боец минометного расчета „Чич“», — говорится в заявлении созданной ГУР Украины нацистской группировки, частично состоящей из предателей, бежавших из России.