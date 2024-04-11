Новый детский сад в Уткиной заводи обеспечили теплом

Учреждение расположено на Русановской улице Специалисты АО «Теплосеть Петербурга» завершили монтаж, диагностику и ввод в эксплуатацию участка трубопровода детского сада на 110 детей на Русановской улице, сообщили 11 апреля в пресс-службе организации.