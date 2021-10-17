Почему, глупо сравнивать СССР и РФ - любое сравнение будет неадекватно!

Любопытно, однакоПолитикаПочему, глупо сравнивать СССР и РФ - любое сравнение будет неадекватно! автор - Комсомолец Извините товарищи, но это чушь - сравнивать в лоб СССР и РФ.Вернуться к статье7213НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМаксим ЧернышовПолностью согласен со статьей. Только вот беда в СССР была большая, дураки у власти, которые угробили эту замечательную странуИИринаУничтожили СССР враги коммунистов ,толпами ради выгоды поналезшие в КПСС ,Советскую власть . Не дорвись один из них -Горбачев ,до власти в СССР ,СССР существовал бы до сих пор .И если советские коммунисты с гордостью сравнивали достижения своей работы с лучшим для РИ 1813 годом ,то враги коммунистов ,захватившие СССР ,БОЯТСЯ сравнивать результаты своей работы ,которой они поимели их большие ,огромные ,колоссальные доходы и зарплаты ,даже с худших для СССР 1991 годом ,когда уже всё рушилось .Lira TantabaevaСогласна с Вами, с маленькой поправкой, не 1813-год, а 1913Регина ТолстоброваИ предатели.Олег СамойловТут ирга-камуняга бесноватая, тупизна камуноиздная, опять о своих врагах камунизьмы, идиотизма всем миром уже давно признанным именно ИДИОТИЗМОМ и не приемлемом для нормального общества строе, визжит! Господи, да прибери ты эту болезную!Олег СамойловДаааааа! Предателей камунизьмы в стране хватало! Вот они, по списку все, по порядку: - гениальный секретарь - 1 шт - Поллитрбюро ЦК КПСС - 1 орава - ЦК КПСС - целая шобла - первый секретарь союзной республики - 14 шт. - ЦК компартии союзной республики - 14 шт - первый секретарь обкома партЕи - МНОГО! - первый секретарь компартЕи автономной республики - меньше, чем первых секретарей обкомов, но тоже много! - первый секретарь райкома партии - этих уже дохера! - секретари первичных парторганизаций - этих еще больше! НО! Это еще не учитываем всю шоблу прихлебателей, ударно трудившихся в качестве бумагонош и секретарокебш, а их было ой как много! А еще НЕ учитываем вернейших помощников партЕи - ксасамольцефф! А еще не учитываем ударников профсоюзного труда! И ведь все, сволочи, оказались предателями! Только ЧЛЕНОВ партЕи было 20 миллионов голов! Плюс 41 миллион голов самых надежных помощников партЕи! Итого - 61 мульён предателей! Мало? Иль еще посчитать?Анатолий ОстинБольшая ОПГВиктор Козодоевсравнивают воровскую путинскую Россию с СССР это просто дебилыVilli sherbakЧто то Вы быстро забыли хлопковое дело в Узбекистане, а помнить бы не мешало, как и Медунова на Кубани. Вернее они первые секретари республик и обкомов партии давно были перерожденцами и зная это 98 процентов коммунистов в момент избавились от партбилетов. А с автором я согласен в том, что надо было действительно разрешить в СССР в начале перестройки создавать производственные кооперативы по выпуску предметов быта, обуви и швейных изделий. Ведь даже при Брежневе подпольно изготавливалась практичная и стильная обувь кустарями одиночками и продавалась в укромных о милиции уголках. А ведь при Сталине такие предприятия типа артелей были. Но пошли другим путем к сожалению . А Китай пошел именно таким путем и стал первой экономикой мира.ИИринаХа ,ну и много вы ,враги коммунистов ,после захвата вами СССР ,навыпускали продукции отечественного производства ? Ваш "бизнес" -это процентов на 80 спекуляция , основа ваших Государств -чудовищная коррупция .Дмитрий БаклановВсе почему-то думают что цеховиков судили за частное предпринимательство. На самом деле спусковым крючком для этих дел служило воровство ткани с советских фабрик. Но основные статьи были за предпринимательство - это политика. Как и раньше директоров магазинов судили за разжигание недовольства народа, а они просто товар на складе хранили и в магазины не выкладывали, что бы продать только своим и за повышенную прибыль. Это как сейчас - украду жену или дитё для выкупа - это статья за вымогательство, но судить будут за терроризм. Иногда это даже выгодно, при смене власти меня могут обьявить репрессированным и не просто освободить, но и заплатить за репрессию...Алексей СафроновТолько "вор и дебил" может сказать такую чушь!Олег Самойловказладоиффф! Более воровского, бандитского и проституированного общества, нежели совок, в мире НИКОГДА НЕ было!Леонид ПопивнякВитя! Хрущевку от какого завода получил????.....жена в каком продуктовом магазине товароведом работала?????))))))))АлександрНа каких ресурсах работали бы производственные кооперативы при советской плановой системе с её фондами?Всё же распределялось.Металл,ткани,станки и машины.Дмитрий БаклановВоровали и станки и сырье!АлександрВсё было.Николай ОвчинниковНа ресурсах того же плана по обеспечению таких производств. Думаете, это так сложно?АлександрКонечно сложно.Если на пятилетку уже всё расписано? Где брать материалы артелям? Если даже тогда по стране мотались "толкачи" ,выбивавшие фонды для выполнения уже запланированного.Villi sherbakА откуда при Сталине артели такие находили такие ресурсы. Все было только в желании и плановая экономика этому была не помехой.АлександрАртели при Сталине плавно выплыли из частного предпринимательства времён НЭПа.Тотального огосударствления при Сталине не было.При этом проблемы снабжения ресурсами бывали даже при принятии "встречных планов".Горбатюк ВалерийКакие устойчивые артели, однако. Даже мировая война им не помешала успешно развиваться. Ну а "встречные планы" будут проблемными ВСЕГДА, при ЛЮБОМ строе, если их принимает и продавливает тот, кто своей шеей за результат не отвечает. Отчего-то при Сталине проблемы с ресурсами решались, а при Хрущеве и Брежневе вдруг "не шмогла я, милай, не шмогла"...АлександрПотому,что при Хрущёве всё стало государственным.Горбатюк ВалерийНе поэтому. Планы принимали партийные руководители, а отвечали за их выполнение - хозяйственные. Причем, определить, кто именно распорядился, было просто нереально. Стандартная формулировка тех лет: "Есть мнение..."АлександрПланы составляли планирующие органы исходя из возможностей и имеющихся материальных ресурсов.Горбатюк ВалерийТочно? А я отчего-то был уверен, что планы на пятилетку принимались на съездах КПСС, а уж к встречным планам и соцсоревнованию с соцобязатьствами планирующие органы точно никакого отношения не имели...АлександрПринимались на съездах,но составлялись не в партячейках.Олег СамойловВсе артели и прочие структурки сталинского разлива существовали в стране в качестве бесплатного приложения к советским заводам, чтобы хоть каким-то образом удовлетворять потребности населения в различных бытовых мелочах! А обеспечивались эти артели из государственных фондов, - им спускался план по производству продукции, которая облагалась налогами, однако реализацией произведенной продукцией должны были эти самые артели. Кроме того, артели обеспечивали какую-никакую занятость населения, которую обеспечить в то время заводы и прочие предприятия по определению не могли!Леонид ПопивнякСаш! кто такие "толкачи" припомните????)))))Олег СамойловПри Сталине решались вопросы снабжения ресурсами? КАКИМИ?Горбатюк ВалерийОлег, естественно, решались. Иначе производства просто встали бы. Из воздуха разве что азот пока что научились добывать, все остальное решалось и решается только регулярными поставкамиОлег СамойловПо определению артели дожны были САМИ приобретать сырье и комплектующие для своих производств, как частные предприятия (по утверждению некоторых товарищей!), однко, эти артели сидели на гособеспечении всем необходимым для обеспечения производственной деятельности, начиная с оборудования и заканчивая сырьем и этими самыми комплектующими! А это о чем говорит?Горбатюк ВалерийКаких ячейках, кто бы вообще их мнением интересовался? Про кукурузу напомнить? А про реформирование армии, когда сначала миллион двести тысяч выкинули, а потом судорожно через полтора года пытались вернуть обратно? Про планы поворота сибирских рек, про идею строительства десятков подогревающих АЭС вдоль Севморпути? И подобных примеров можно привести не один десяток, если не сотни. Точно уверены, что там при разработке этих идей специалисты трудились?vi viЕщё, один безграмотный аналитик.АБАлександр БКак можно сравнивать страны не пересекающиеся во времени, по уровню технологического развития. Точнее, сравнивать можно, но смысл отсутствует.Алексей СафроновПодобное "сравнение", это всего лишь попытка пораженцев-коммунистов оправдать деградацию социального и экономического устройства СССР, которую они не смогли удержать в своих руках.Дмитрий БаклановЭто типа "я вас ограбил и вы в непонятках - как так, ты же был одним из нас..." А ты просто обозвался коммунистом, что бы грабить было легче...Регина ТолстоброваПроблемы в СССР враги создавали искусственно, чтобы дискредитировать власть и социализм. Можно подумать, что в капстранах нет проблем, там еще в тысячу раз страшнее, человек вообще ничего не стоит.МНМатвеев НиколайТипа рыжих таракановДмитрий БаклановКолорадский жук! Чисто американская подстава!Олег СамойловОй! КАК интересно-то! При социализме проблемы искусственно создавались! А КЕМ?ИИринаА "великие критиканы " того ,как работали советские коммунисты и их сторонники ,после захвата ими РСФСР угробили ВСЕ отрасли России ,превратили её в нищий ,отсталый сырьевой придаток ,и рынок сбыта чужой продукции .Алексей СафроновВы правы, именно бездарные постсоветские коммунисты более чем кто либо из врагов, приложил свой дар и усилия по развалу СССР, а потом и разграблению России.Дмитрий БаклановА они и не коммунисты оказались.... А просто вступили в партию, что бы наживаться...МНМатвеев НиколайСравнивать нельзя, т.к. в СССР было социальное общество, а сейчас правят капиталисты. Даже на уровне не хотят сравнений, все превращают в калоши. Потому еще один лапоть из СССР, чтобы ум за разум не пёр. Это фото живого программированного калькулятора МК-61, выпускаемого на 4-х заводах в СССР с 1983 года. Когда у людей будет своя голова, а не соловья-разбойника с мутным киселем!?Олег СамойловОй! Про социальное общество можно подробнее? В чем именно заключалось это социальное государство? В ограблении народа?МНМатвеев НиколайРазвалили СССР так называемые коммунисты, которые захотели и стали капиталистами типа ельцыных и его пособников. А истинные коммунисты стали неугодными власти, их уже называют разными обзывалками, травят гвардельцами.Регина ТолстоброваА ведь посмотришь список там все члены КПСС. Вообщем правильно было бы считать, что предала страну верхушка, ее руководство.ИИринаНеправильно . Ни один из врагов коммунистов не способен доказать ,как без их "Освободителя " Горбачева ,они смогли бы захватить СССР .Алексей СафроновВы правы, именно коммунисты стали себе лучшими врагами.ВИВладимир ИвановБред вы, однако, пишите. Экономику нельзя сделать хорошей или плохой искусственно. Вы наверное, просто советскую школу окончили. И застой сделать искусственно нельзя. Если застой в экономике сделали искусственно, то это уже не экономика. В лучшем случае, больная на всю голову экономика. Там, где есть минимум государственного участия в экономике, там ничего искусственно сделать нельзя. В этом гвоздь вопроса. В Италии после войны сменилось больше 40 правительств, а говядина как была дешевой, так и осталась, потому что работает система. Был я в пионерах. и в комсомольцах был. Вы меня ничем не удивили.Дмитрий Баклановно можно обозвать... И обзывать застоем экономику с 10% и более роста ВВП - это просто обман. Застоем обьявляли отсутствие инфляции. Ну не может булка хлеба стоить столько же, как и 10 лет назад. А расходы на внедрение инноваций(новых хлебопекарных печей)?ДАЛЬНИЙ СВЕТБред пишите Вы. Как раз ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПЛАНОВУЮ экономику легко можно остановить или повернуть приказами с самого верха, в отличии от капиталистической, где конкуренция не даст экономике остановиться. Не подчинение будет считаться изменой. Поэтому её легко остановили и ввергли страну в хаос. Этим предатели народа и воспользовались...Олег СамойловНасчет "роста" советской "экономики" подробнее можно? Я, например, помню рост талонизации страны, которая осуществлялась все более настойчиво и все более уверенно и достигла своего максимума в начале 1991 года! Только сказки не рассказывает Дмитрий Бакланов, что талоны появились в СССР только при Горбачеве! При нем талонизация просто достигла совершенства!Алексей СафроновАвтор прав - эта его статья про "невозможность сравнения СССР с РФ", это полнейшая чушь! А скорее очередное натягивание совы на глобус.avershin1947mailru АвершинДействительно очень жутко слушать от современной молодёжи типа * А В СОВКЕ ДАЖЕ СМАРТФОНОВ НЕ БЫЛО* Ещё бы Чингиз Хана обвинили в отсутствии выпуска танков, видимо и до этого дойдёт.Галина ЕмельяноваКто у нас молодежь? Совершенно незрелые люди, которые не имеют даже нормального школьного образования. Мы почему то знали про соху и про трактор, а они даже не имеют понятия: телеграф-телефон-радио-телевизор-смартфон, то есть "откуда ноги растут" у современных средств связи. Вот такую ущербность породили дебильные реформы в образовании. И вообще у нас что не реформа то беда в любой сфере, особенно в тех которые всего ближе людям: образование и здравоохранение.Дмитрий БаклановНу у Сталина и Чингис-хана смартфоны точно были. Без смартфона как приказы отдавать? А у Сталина точно был айфон, иначе его просто бы послали. Глава государства без айфона? Смешно!Галина ЕмельяноваСарказм уместен.ГусЕнаПоэтому Стален первые 9 дней в бункере отсиживался, пока страна с фашизмом воевала? Айфон искал....Галина ЕмельяноваСтёб в адрес БОЛЬШИХ личностей явление сейчас повсеместное. Историю и личности в ней надо принимать как УЖЕ свершившееся, то что породило настоящее. Мы все за редчайшим исключением гроша ломаного не стоим по сравнению со Сталиным. Не этично таким образом рассуждать и судить историю.SamariumВ целом сравнение не корректно, но по отдельным моментам вполне себе допустимо и даже необходимо...Николай ТитовЯ не знаю какими соображениями руководствовались начальники 50-х - 70-х годов, но нужды и потребности населения их волновали в последнюю очередь. В стране даже туалетной бумаги не было!Олег СамойловДа ладно, туалетная бумага - еще не есть необходимость яркая! А вот то, что МЫЛА и ХЛЕБА зачастую не хватало в стране - вот это есть одни из гавных достижений социализма!Леонид ПопивнякСтатейка безымянного "Комсомольца" - блеф.....)))))....Сидел себе тихо автор в каком нибудь райкоме ВЛКСМ и реальной жизни не видел.....))))))))Рауф РастовСодержание статьи и большинства комментариев к ней лишний раз подтверждают мою идею об установлении в нашей стране смешанной многоукладной экономики в масштабе всей страны. В ней, в том числе, предусматриваются элементы государственного планирования (то есть Госплан). Но это совершенно другой и, совсем не похожий на советский, Госплан. Определение конкретного смысла и предназначения нового Госплана является не сугубо экономической, а комплексной и очень сложной проблемой, которая имеет, кроме всего прочего, и ментально-цивилизационные измерения. В СССР Госплан был по сути законом и все его положения имели директивное и обязательное к исполнению значение практически для всех акторов экономической деятельности. То есть такой Госплан был встроен в систему сугубо субординационных отношений и действие его директивных положений распространялось на всех. Каким может быть новый Госплан мне сейчас трудно выразить даже путём обращения к аналогии. Если уподобить Госплан с дирижёром в оркестре, то это, скорее всего, будет смысловой образ советского Госплана. Ведь в составе любого оркестра нет каких-либо автономных подразделений, которые не «подчинялись» бы властным движениям дирижёрской палочки. Для начала может быть стоит уточнить, что новый Госплан не должен иметь директивных свойств и он может быть встроен только в систему координационных отношений. То есть все его положения должны лишь приблизительно и в самом общем виде ориентировать (а в необходимых случаях - стимулировать) часть ведущих акторов рыночной экономики и руководство сугубо государственных предприятий относительно тех или иных направлений перспективного развития. Таким образом, участие государства в делах экономики должно быть ни минимальным, ни максимальным. Оно может быть только функционально необходимым и оправданным, а отношения государства и акторов экономической деятельности должны приобрести характер партнёрского взаимосодействия (термин П. К. Анохина) в целях достижения фокусированного полезного результата для всего общества.Олег СамойловНедалекая публика еще бы Россию и СССР сравнивала по площади территории и численности населения! А то такой визг поднимается этими недалекими, типа, Россия никак не достигнет показателей СССР в различных спортивных мероприятиях! Россия никак СССР не догонит по выплавке чугуна! В России никак не могут довести производство тканей, особенно х/б и шерстяных до уровня СССР! И прочие примочки! Интересно, а ЧЕМ эти идиотики пользуются в сравнениях?Леонид ПопивнякОлег! просто представьте себе какая конкуренция была в сборную СССР.....))))....сейчас в сборную России не все попадают.....))))Олег СамойловВот о том и речь идет! Потому спортсмены с достаточно высокой подготовкой уходят в другие страны, принимая ИХ гражданство и выступая за них. Пример - Домрачева! Можно еще перечислить десятки имен, которые в других странах показали высочайшие результаты, стали чемпионами мира и ОИ, а в России они выступали на вторых ролях. Но спорт, - есть спорт! Сегодня ты показал четвертый результат, не попал в струю, а через год, на фоне спортсменов той страны, поднялся на высшую ступень ТОЙ страны и вышел на международный уровень, где тоже результат выдал! Кто о Домрачевой в Питере слышал? Н, выступала девочка, однако как-то не особо блистала, а тут с возрастом поднялась и расцвела! Но ведь гражданство не особо поменять можно! Хоть и Олимпийская чемпионка!Рауф РастовКакие-либо прямолинейные и одномерные сопоставления социально-экономических условий в СССР и в современной России являются абсолютно некорректными и, что существенно, не продуктивными. Исходя из таких неправомерных сравнений и сопоставлений и при этом не беря во внимание огромные различия социально-политических условий разных эпох, нельзя сделать какие-либо сколь-нибудь разумные выводы. Некорректность подобных сравнений заключается в том, что в них совершенно не учитываются следующие существенные обстоятельства: Первое. Самым главным из них является то, что СССР переживал относительно стабильный период своего развития, что стало основанием для нарекания его периодом застоя. В то время как современная Россия до сих пор ещё не изжила отголоски процессов дезорганизации системы государственного управления, кульминацией которых стал развал СССР и стихийная трансформация общества с радикальной сменой общественно-экономического уклада. А также утратой государственной идеологии и последующим запретом новой. Второе. Политический потенциал современной России намного меньше аналогичного потенциала СССР. К этому следует также добавить, что совокупный территориальный, экономический и людской потенциал СССР достигал необходимых и достаточных значений не только для самодостаточности экономики, но и для использования синергических эффектов системного взаимодействия и взаимодополняющего развития экономик всех республик, входивших в СССР. Кроме того, развитие в целом самой всесоюзной инфраструктуры было заточено под это взаимодействие, а после распада СССР были не только разорваны многие экономические связи, но они к тому же усугубились проблемой, связанной с необходимостью переформатирования этой инфраструктуры (железные и автодороги, газопроводы, преодоление последствий одностороннего ориентирования экономик республик на монокультуры и т.д. и т. п.). Третье. В СССР было совершенно другое общество – на порядок более сплочённое, организованное и дисциплинированное. Была хоть какая-никакая, но организующая и сплачивающая государственная идеология, постулатами которой в той или иной мере руководствовались партийные, комсомольские и пионерские организации, непосредственно управлявшие соответствующей частью общества и ревностно охранявшие устои государства. Однако и многие беспартийные, во многом разделявшие положения этой государственной идеологии, были под её организующим и сплачивающим влиянием. Кроме них свою организующую и дисциплинирующую общество лепту вносили гораздо более развитые профсоюзы, товарищеские суды, а также государственные СМИ, цензура, целая разветвлённая сеть структур народного контроля – вплоть до вытрезвителей, которые тоже своеобразно укрепляли дисциплину трудящихся. А развал СССР ускорили мы все, потому, что мы тогда (и до сих пор тоже) так и не смогли окончательно стать нацией (то есть коллективным социально-политическим субъектом и идеологически монолитным обществом). Мы были и до сих пор являемся недостаточно организованными и в своё время допустили политическую наивность и близорукость, попав под обаяние западных умелых манипуляторов, которым мы не смогли вовремя противопоставить достаточно эффективное противодействие всем их дезорганизующим воздействиям.Олег СамойловНаписал много, буковок нашлепал, а ведь можно было сказать гораздо короче и проще: социлизм по определению был и есть НЕЖИЗНЕСПОСОБНАЯ формация!Рауф РастовТак ведь Краткость не моя сестра :-)Комментировать
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