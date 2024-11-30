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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кросби делит с Коффи 12-е место в истории НХЛ по числу первых ассистов (630). До Гилмора – 4 передачи, до Айзермана – 20

Капитан «Питтсбурга» выступил первым ассистентом при шайбе Рикарда Ракелля в матче с «Бостоном» (2:1).

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