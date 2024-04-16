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Не успели финнов принять в НАТО, как они поняли что во что-то не то вступили

Не успели финнов принять в НАТО, как они поняли что во что-то не то вступили

Только недавно Финляндию приняли в НАТО, но уже рядовые граждане горько пожалели. А ведь в начале этого года их страну объявили самой счастливой страной мира.

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Комментарии
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вп
валентина пожиленко
Государство Шведское было очень могущественным в прежние века. Именно оно владело землями, на которых сейчас раскинулась Финляндия. Потом эти земли были оторваны Россией и после 1917 года в результате сильных перетурбаций на них образовалось самостоятельное государство (при поддержке Российской Советской Республики). Но потом Финляндия воевала с Россией, помогала Гитлеру. Лишь в 1944 году, поняв, что запахло неприятными последствиями, быстренько перешла на сторону СССР и воевала уже против Гитлера. Вообще-то, эти &quot;гордые и  независимые страны&quot;, попросту говоря, &quot;продажные шестерки&quot;, в основном.
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8 час.
W
Walery
Очевидно только сейчас финны поняли  - не НАТО их облагораживают... это финны 4% своего ВВП банально обязаны передать безвозмездно этому не дешевому альянсу. ... И как можно побыстрее!
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8 час.
Галина Малыхина
Приходит Абрам домой и говорит: Сара, я вступил в партию. Сара в ответ: Абрам, вечно ты куда-то вступишь... то в говно, то в партию.
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3 час.

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