Не успели финнов принять в НАТО, как они поняли что во что-то не то вступили

вп

валентина пожиленко

Государство Шведское было очень могущественным в прежние века. Именно оно владело землями, на которых сейчас раскинулась Финляндия. Потом эти земли были оторваны Россией и после 1917 года в результате сильных перетурбаций на них образовалось самостоятельное государство (при поддержке Российской Советской Республики). Но потом Финляндия воевала с Россией, помогала Гитлеру. Лишь в 1944 году, поняв, что запахло неприятными последствиями, быстренько перешла на сторону СССР и воевала уже против Гитлера. Вообще-то, эти "гордые и независимые страны", попросту говоря, "продажные шестерки", в основном.