Глава ДНР Пушилин выразил соболезнования в связи с гибелью военкора Еремина

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин 20 апреля выразил соболезнования родным и близким корреспондента «Известий» Семена Еремина, который погиб в зоне спецоперации при выполнении профессиональных обязанностей, снимая репортаж.
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