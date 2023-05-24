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РИА Новости перечислило страны, в которые россиянам удобнее всего съездить на отдых

РИА Новости перечислило страны, в которые россиянам удобнее всего съездить на отдых

Многие россияне предпочитают проводить сезон отпусков, отдыхая у теплого моря. В какие страны гражданам удобнее всего добраться, рассказали эксперты РИА Новости.

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