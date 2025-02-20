Депутат Бурляев: СК начал расследовать убийство Лермонтова

СК начал расследовать убийство писателя Михаила Лермонтова. Об этом 20 февраля сообщил первый зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Бурляев, слова которого приводит РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии