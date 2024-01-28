Архангельский краеведческий музей впервые за полвека обновит главную экспозицию

Архангельский краеведческий музей совместно с региональным министерством культуры разработал проект обновления интерактивной экспозиции, которая демонстрирует разнообразие и красоту природы ПоморьяНа реэкспозицию музея по нацпроекту «Культура» выделено 17,8 миллиона рублей из федерального бюджета.
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