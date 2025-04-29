ИИ – союзник или враг? Эксперты обсудили на TRANS AI будущее искусственного интеллекта

24 апреля 2025 года в Инновационном центре Сколково в Москве состоялась ежегодная научно-практическая конференция «Искусственный интеллект в транспортной отрасли – TRANS AI 2025», в ходе которой на пленарной сессии состоялись настоящие дебаты при обсуждении ключевых вызовов и последствии развития ИИ.
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