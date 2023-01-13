Это не сбой чьей-то локальной матрицы. Это норма

Вообще, дорогие друзья, по поводу многочисленных ретроспективных наяриваний пинцетом на мощь вероятного противника в духе: - а чего мы не умеем так хорошо в информационную войну, как американцы? - а чего мы не делали такой упор на беспилотники-тепловизоры, процесс мобилизации, защиту активов, диверсионные сети, шпионские сети, как американцы? - а почему мы не покупали политиков направо и налево, как американцы? - а почему нельзя было раньше (как американцы)? И как итог: нам сейчас надо всем срочно понять и сделать «вставьте сюда нужное слово».