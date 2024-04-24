РБК: По делу замглавы МО Иванова проверяют учредителей двух стройкомпаний

После ареста заместителя главы МО Тимура Иванова по обвинению в получении взятки следователи обратили внимание на экс-сотрудника «Военно-строительной компании» и соучредителя подрядчика Министерства обороны компании «Олимпситистрой».
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