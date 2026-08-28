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Перед смертью легендарная певица предложила протестировать на ней экспериментальные лекарства от рака

Перед смертью легендарная певица предложила протестировать на ней экспериментальные лекарства от рака

Сестра умершей на днях легенды кантри-музыки Долли Партон рассказала, что перед смертью певица предложила протестировать экспериментальные лекарства от рака "Моя сестра всегда думала о других", - написала младшая сестра Партон Стелла в социальной сети .

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