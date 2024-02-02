Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В Аргентине полиция обстреляла протестующих резиновыми пулями

В Аргентине полиция обстреляла протестующих резиновыми пулями

В Аргентине полиция применила резиновые пули против участников антиправительственной манифестации. Одна из получивших повреждения рассказала корреспонденту ТАСС, что правоохранители возникли внезапно и открыли стрельбу.

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