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    просто сознайся ,там никому ты не нужна, да и деньги кончились....Уезжавшая в США ж...
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В США призвали Зеленского завершить украинский конфликт

В США призвали Зеленского завершить украинский конфликт

Бывший полковник американской армии Дуглас Макгрегор заявил, что США следует оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского должно быть оказано давление со стороны США для завершения конфликта с Россией.

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