«Она сторонилась меня»: модель Анна Линникова рассказала об украинке на конкурсе «Мисс Вселенная»

14 января в США состоялся конкурс «Мисс Вселенная». Однако без инцидента не обошлось. Участница из Украины Виктория Апанасенко сторонилась россиянки Анны Линниковой, а во время общей фотосессии отказалась и вовсе стоять рядом с ней.