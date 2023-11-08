Умер снимавшийся в «Джентльменах удачи» актер Анатолий Яббаров

Москва. В возрасте 86 лет умер советский и российский актер театра и кино Анатолий Яббаров. Наибольшую известность ему принесла короткая, но заметная роль в культовой ленте «Джентльмены удачи», пишет Газета.
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