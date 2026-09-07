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Спорт Уик-Энд

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Игрок «Зенита» не приехал на подписание контракта с клубом и отправился на рыбалку

Игрок «Зенита» не приехал на подписание контракта с клубом и отправился на рыбалку

Футболист петербургского «Зенита» Максим Глушенков отказался подписывать новый контракт с клубом. Об этом заявил агент Тимур Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

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