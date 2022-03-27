Запретные Темы Истории Забвение истоков письменности: "добро" и "зло" наоборот Об одном аспекте древней “промывки мозгов” мы уже упоминали ранее: это – развязывание мощнейшей идеологической кампании под названием “борьба сил добра над силами зла”.