Тайная доктрина

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Забвение истоков письменности: "добро" и "зло" наоборот

Забвение истоков письменности: "добро" и "зло" наоборот

Запретные Темы Истории Забвение истоков письменности: "добро" и "зло" наоборот   Об одном аспекте древней “промывки мозгов” мы уже упоминали ранее: это – развязывание мощнейшей идеологической кампании под названием “борьба сил добра над силами зла”.

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