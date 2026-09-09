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Ивановские новости

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В Ивановской области муниципалитетам распределили 10 млн рублей на юношеский спорт

В Ивановской области муниципалитетам распределили 10 млн рублей на юношеский спорт

Постановлением регионального правительства утверждён список муниципалитетов, которые в 2026 году получат деньги на спортивные мероприятия и проекты для детей и подростков.

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