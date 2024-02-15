Nvidia раскрыла свои доли в разработчике чипов Arm и двух компаниях ИИ и биотеха

Журнал о бизнесе и инвестициях

Nvidia, производитель чипов, ставший одним из фаворитов в гонке затрат на технологии ИИ, раскрыла свои инвестиции в разработчика микросхем Arm ($147,3 млн), компанию, занимающуюся технологиями распознавания речи SoundHound AI ($3,67 млн) и биотех-компанию Recursion Pharmaceuticals ($76 млн).