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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Nvidia раскрыла свои доли в разработчике чипов Arm и двух компаниях ИИ и биотеха

Nvidia, производитель чипов, ставший одним из фаворитов в гонке затрат на технологии ИИ, раскрыла свои инвестиции в разработчика микросхем Arm ($147,3 млн), компанию, занимающуюся технологиями распознавания речи SoundHound AI ($3,67 млн) и биотех-компанию Recursion Pharmaceuticals ($76 млн).

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