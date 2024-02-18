Путин объяснил, почему СВО не началась раньше

Россия надеялась, что Запад будет соблюдать договорённости.фото: t.me/Aksenov82--> Россия рассчитывала на порядочность партнёров и на исполнение минских договоренностей, поэтому не начинала раньше проведение спецоперации.
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