Минобороны опубликовало кадры поражения живой силы ВСУ в районе ТарасовкиПока Владимир Зеленский пытается сорвать мирные переговоры в Стамбуле, русские военные успешно добиваются поставленных целей на фронте.
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