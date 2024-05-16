РФПИ и китайские компании создадут фонд для продвижения фильмов

Российский фонд прямых инвестиций и китайские медиа-компании планируют создать совместный фонд кино для взаимного продвижения фильмов российского и китайского производства на рынки обеих стран, сообщил через пресс-службу РФПИ его гендиректор Кирилл Дмитриев.
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