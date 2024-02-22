Чистый убыток «Москвича» в 2023 составил 8,6 млрд рублей. За год он вырос в 3,6 раза

Москвич опубликовал финансовый отчет за прошлый год (по российским стандартам бухгалтерского учёта). Как оказалось, за 2023 год чистый убыток столичного автопроизводителя увеличился в 3,6 раза – до 8,6 млрд рублей.
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