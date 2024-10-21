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Русским объяснили, почему мигрантов следует любить и ценить. Кто решился на такие инструкции?

Русским объяснили, почему мигрантов следует любить и ценить. Кто решился на такие инструкции?

Коллаж Царьград Защитники мигрантов из стран ближнего зарубежья бьют тревогу, утверждая, что трудолюбивые специалисты всё чаще становятся объектами пристального внимания правоохранительных органов и миграционных служб.

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Комментарии
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Юрий Юрченко
Да пошли они все по своим кишлакам... Там им всем будут и деньги, и права...
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3 час.
Сергей Косторнов
Страна  должна  знать   не  только   имена  героев. но   и  имена   пидарасов!!!!
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2 час.
Ч
Чак
Чурок в кишлаки, а чинуш в зону.
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1 час.

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