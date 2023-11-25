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Серхио Агуэро: «Хави добился отличных результатов за очень короткий промежуток времени. «Барса» – в его ДНК»

Серхио Агуэро: «Хави добился отличных результатов за очень короткий промежуток времени. «Барса» – в его ДНК»

«Хави пришел в «Барселону», чтобы возглавить первую команду в очень трудное для клуба время, и он смог добиться отличных результатов за очень короткий промежуток времени.

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