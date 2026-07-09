НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

40 подписчиков

Газ колонкаларын мөстәкыйль алмаштыру белән бәйле 43 хокук бозу очрагы теркәлгән

Газ колонкаларын мөстәкыйль алмаштыру белән бәйле 43 хокук бозу очрагы теркәлгән

Газ колонкаларын кешеләр үзләре мөстәкыйль рәвештә алмаштырган очраклар арта бара. «Газпром трансгаз Казан» ҖЧҖ генераль директорының производство буенча урынбасары Рәмис Сәлахов «Татар-информ» мәгълүмат агентлыгында көнкүреш газыннан файдалану куркынычсызлыгын арттыруга багышланган матбугат очрашуында шул хакта хәбәр итте.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии