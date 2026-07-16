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Андрей Трубецкой о реализации проектов КРТ: «Сургутский район – один из лидеров Югры»

Андрей Трубецкой о реализации проектов КРТ: «Сургутский район – один из лидеров Югры»

СУРГУТСКИЙ РАЙОН, 16 июля, ФедералПресс. В рамках проектов комплексного развития территорий планируется возведение около 230 тысяч квадратных метров жилой недвижимости в нескольких населенных пунктах района.

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