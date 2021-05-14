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Иммунолог назвал маловероятным резкий рост заболеваемости COVID-19 в РФ

Иммунолог назвал маловероятным резкий рост заболеваемости COVID-19 в РФ

Резкий рост заболеваемости коронавирусом в России возможен при появлении устойчивой к существующему иммунитету разновидности инфекции, однако это маловероятно, заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с ТАСС.

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