Иммунолог назвал маловероятным резкий рост заболеваемости COVID-19 в РФ

Резкий рост заболеваемости коронавирусом в России возможен при появлении устойчивой к существующему иммунитету разновидности инфекции, однако это маловероятно, заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с ТАСС.