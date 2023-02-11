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Девонте Грэм установил рекорд «Сперс», набрав в дебютном матче за команду 31 очко

Девонте Грэм установил рекорд «Сперс», набрав в дебютном матче за команду 31 очко

Защитник Девонте Грэм дебютировал за «Сан-Антонио» в матче с «Детройтом» (131:138) в пятницу. Грэм установил рекорд результативности «Сперс» в первой игре за команду, набрав 31 очко (9 из 22 с игры).

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