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Кадыров: в Чечне всецело поддерживают решение Путина выдвигаться на новый срок

Кадыров: в Чечне всецело поддерживают решение Путина выдвигаться на новый срок

В Чечне всецело поддерживают решение главы РФ Владимира Путина баллотироваться на новый президентский срок.

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Комментарии
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Tania Еременко
А кто, если не ОН? И я поддерживаю!
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12 час.
Геннадий Кресов
Только Владимир Владимирович!!! Он уже показал себя. А экспериментировать у нас нет ни времени,ни желания.
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11 час.
Алексей Камышов
Только Путин может представлять нашу Державу на международной арене. И только с ним будут работать главы государств, таких, как Китай, Иран, Сирии, ОАЭ, КНДР и так далее. Потому что его авторитет на международной арене непререкаем. И дома лучшей кандидатуры на пост Главы Государства, чем Владимир Владимирович, нет. Так что, — без вариантов, то есть, однозначно.
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11 час.

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