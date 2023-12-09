Кадыров: в Чечне всецело поддерживают решение Путина выдвигаться на новый срок

А кто, если не ОН? И я поддерживаю!

Только Владимир Владимирович!!! Он уже показал себя. А экспериментировать у нас нет ни времени,ни желания.

Алексей Камышов

Только Путин может представлять нашу Державу на международной арене. И только с ним будут работать главы государств, таких, как Китай, Иран, Сирии, ОАЭ, КНДР и так далее. Потому что его авторитет на международной арене непререкаем. И дома лучшей кандидатуры на пост Главы Государства, чем Владимир Владимирович, нет. Так что, — без вариантов, то есть, однозначно.