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Царьград

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"Мужик или не мужик?" – Ваня Дмитриенко допустил один промах. Признался в слабости, и его тут же "растерзали"

"Мужик или не мужик?" – Ваня Дмитриенко допустил один промах. Признался в слабости, и его тут же "растерзали"

Артисты – тоже люди, и многие из них сталкиваются с проблемами. Так, автор хитов "Невеста" и "Венера–Юпитер" Ваня Дмитриенко в личном влоге ранее признался, что перед одним из многочисленных выступлений испытал сильнейшее чувство тревоги и неприятное давление в груди.

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