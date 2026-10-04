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Мерц не разделяет мнение немцев по вопросу помощи Украине

Мерц не разделяет мнение немцев по вопросу помощи Украине

REUTERS/Thomas Peter Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе визита в Киев заявил, что не разделяет мнения граждан ФРГ по вопросу поддержки Украины, сообщает 4 октября агентство DPA.

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