Эксперт НОМ высказался о провокациях на выборах: «С политическими взглядами не связаны»

МОСКВА, 15 марта, ФедералПресс. Голосование проходит активно и добровольно, поэтому попытки продемонстрировать какие-то массовые протесты противникам выборов не удаются, заявил член СПЧ, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод.
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