Лжекузнечиковые (иерусалимские сверчки, картофельные клопы) - группа крупных нелетающих насекомых. Несмотря на название, эти насекомые не являются ни настоящими сверчками (семейство Gryllidae), ни настоящими жуками (семейство Hemiptera), ни уроженцами Иерусалима.
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