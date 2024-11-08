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salekhard.online

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«Единая Россия» перезагружает работу института сторонников партии

«Единая Россия» перезагружает работу института сторонников партии

На площадке Центрального исполкома состоялся двухдневный семинар-совещание для представителей региональных советов сторонников из всех регионов Предметом обсуждения стала система взаимодействия советов сторонников с исполнительными органами «Единой России», функционал в партийном строительстве, избирательных кампаниях.

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