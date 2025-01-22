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Мобилизация всё. На Украине не осталось патриотов, способных защищать свою землю

Мобилизация всё. На Украине не осталось патриотов, способных защищать свою землю

Принудительная мобилизация на улицах украинских городов дала сбой. Украинские мужчины скрываются от сотрудников военкоматов в самых неожиданных местах.

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