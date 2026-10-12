Russian Tech Giant Yandex's Connectivity "Collapses" As Kiev Targets Data Centers Data from the internet monitoring group NetBlocks show a sharp collapse in connectivity across Russian tech giant Yandex's networks following Ukrainian drone strikes on its data centers.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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