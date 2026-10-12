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Zero Hedge

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Russian Tech Giant Yandex's Connectivity "Collapses" As Kiev Targets Data Centers

Russian Tech Giant Yandex's Connectivity "Collapses" As Kiev Targets Data Centers

Russian Tech Giant Yandex's Connectivity "Collapses" As Kiev Targets Data Centers Data from the internet monitoring group NetBlocks show a sharp collapse in connectivity across Russian tech giant Yandex's networks following Ukrainian drone strikes on its data centers.

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