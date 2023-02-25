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Экс-зампремьера Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе обвинил Запад в подрыве безопасности Европы

Экс-зампремьера Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе обвинил Запад в подрыве безопасности Европы

Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе выступил в Дрездене с речью, в которой осудил западные поставки оружия Украине, а свою родную страну уличил в размывании своего нейтрального статуса, которую транслировал YouTube-канал JustAs it is.

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