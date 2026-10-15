Москвичам пока не нужно торопиться менять летние шины на зимние. Оптимальный момент для перехода на сезонный комплект, по оценке главного специалиста информагентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, наступит в первых числах ноября.
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