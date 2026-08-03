Центр паллиативной помощи Подмосковья принял 60 тысяч обращений с 2022 года

С августа 2022 года в Московской области работает координационный центр паллиативной помощи. За это время специалисты горячей линии приняли более 60 тысяч обращений, организовали свыше 218 тысяч выездов патронажных бригад и обеспечили госпитализацию почти 87 тысяч пациентов.