Центр паллиативной помощи Подмосковья принял 60 тысяч обращений с 2022 года

С августа 2022 года в Московской области работает координационный центр паллиативной помощи. За это время специалисты горячей линии приняли более 60 тысяч обращений, организовали свыше 218 тысяч выездов патронажных бригад и обеспечили госпитализацию почти 87 тысяч пациентов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии