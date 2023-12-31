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Китай

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Си Цзиньпин встретился с дипломатическими представителями Китая в зарубежных странах

Пекин, 29 декабря /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу встретился с дипломатическими представителями Китая в зарубежных странах, которые находятся в Пекине для участия в рабочем совещании китайских дипломатических представителей за рубежом.

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