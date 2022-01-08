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В «Химках» опровергли интерес к Кокорину

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков опроверг информацию о том, что клуб заинтересован в подписании форварда «Фиорентины» Александра Кокорина в зимнее трансферное окно.

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