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Красноярский живодер предстал перед судом

Красноярский живодер предстал перед судом

СК завел два уголовных дела на жителя Красноярска, которого обвиняли в истязании животных. Как сообщает Telegram-канал Kras Mash, жителю Красноярска, избившего щенка ротвейлера в лифте, назначили 10 месяцев исправительных работ и девять лет колонии.

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