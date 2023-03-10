Красноярский живодер предстал перед судом

СК завел два уголовных дела на жителя Красноярска, которого обвиняли в истязании животных. Как сообщает Telegram-канал Kras Mash, жителю Красноярска, избившего щенка ротвейлера в лифте, назначили 10 месяцев исправительных работ и девять лет колонии.