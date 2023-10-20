Замглавы Росгвардии по ДНР: Украина падёт смертью храбрых во имя стабилизации американской финансово-экономической системы

Сегодня уже ни для кого не секрет, что главным бенефициаром подавляющего большинства конфликтов по всему миру являются США.
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