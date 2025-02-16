Беллингем может быть дисквалифицирован на 12 матчей за оскорбление судьи

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем может получить дисквалификацию за оскорбление судьи. По информации Marca, согласно регламенту Ла Лиги оскорбление или обращение в оскорбительных выражениях к главному судье или его помощникам наказывается дисквалификацией на срок от четырёх до 12 матчей.