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Океанолог Шевченко заявил, что предпосылок для исчезновения Каспийского моря нет

В связи со Всемирным днем моря врио директора Института океанологии имени П.П. Ширшова Российской академии наук Владимира Шевченко рассказал РИА Новости подробности о колебаниях уровня воды в Каспийском море.

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