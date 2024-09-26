Океанолог Шевченко заявил, что предпосылок для исчезновения Каспийского моря нет

В связи со Всемирным днем моря врио директора Института океанологии имени П.П. Ширшова Российской академии наук Владимира Шевченко рассказал РИА Новости подробности о колебаниях уровня воды в Каспийском море.
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