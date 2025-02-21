Реабилитационный центр «Адели» в Глазове планируют открыть в марте 2025 года

Глазов. Удмуртия. Глазовский детский реабилитационный центр «Адели» откроется в марте 2025 года. Об этом рассказал глава Глазова Сергей Коновалов во время рабочей встречи с Александром Бречаловым 19 февраля 2025 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии