SUSANIN
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SUSANIN

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Реабилитационный центр «Адели» в Глазове планируют открыть в марте 2025 года

Реабилитационный центр «Адели» в Глазове планируют открыть в марте 2025 года

Глазов. Удмуртия. Глазовский детский реабилитационный центр «Адели» откроется в марте 2025 года. Об этом рассказал глава Глазова Сергей Коновалов во время рабочей встречи с Александром Бречаловым 19 февраля 2025 года.

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